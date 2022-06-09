اكتمال تجهيز مخيمات حجاج جنوب شرق آسيا في المشاعر المقدسة

وفيما يتعلق بالاحتياطات الاحترازية بين مدير إدارة التشغيل والصيانة بوحدة قطاع المشاعر ياسر بخاري أنه روعيت في توزيع المساحة المخصصة للحجاج هذا العام، فهي تختلف عن المساحات السابقة التي كانت تخصص للحجاج بالرغم من أنه إجراء أكثر كلفة، بيد أن الدولة حرصت عليه مراعاة لسلامة حجاج بيت الله الحرام، وبالتالي نجد أن الاستعداد للوضع الصحي مطمئن، إضافة تخصيص منطقة دعم لوجيستي ومنطقة طوارئ والتوسع فيها خلال الموسم الحالي ولها التزامات واشتراطات ومتطلبات معينة تهتم الشركة بتوفيرها لنكفل للحاج كل سبل الراحة.