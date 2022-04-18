اكتمال قائمة المتنافسين في نهائي المسابقة العالمية "عطر الكلام"

وكانت الجولة الأولى من التصفيات نصف النهائية للمسابقة شهدت تأهل كلٍّ من القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والبحريني محمد مجاهد إلى نهائي المسابقة بفرع التلاوة، والتركي البجان جليك، والسعودي أنس الرحيلي بفرع الأذان، ليصبح مجموع المتسابقين في نهائي "عطر الكلام" 8 متنافسين، منقسمين بين فرعي التلاوة والأذان، بواقع 4 متسابقين لكل فرع.