اكتمال وصول الحجاج القادمين من العراق إلى "أبو عجرم"

وأوضح رئيس مركز أبو عجرم بدر الشمري أن المدينة استقبلت على مدار الأيام الماضية 8349 حاجًّا، قدمت لهم الرعاية كاملة منذ وصولهم وسط منظومة خدمات متكاملة، إلى جانب تقديم الإجابة عن استفساراتهم والنصائح المتعلقة بمناسك الحج والعمرة وتسليمهم هدية الحرمين من المصحف الكريم.