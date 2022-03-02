اكتمال وصول القوات الجوية المشاركة في تمرين "العلم الأحمر - ٢٠٢٢" إلى قاعدة نلس

وصلت إلى قاعدة «نلس» الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين «العلم الأحمر - ٢٠٢٢»، حيث كان في استقبالهم المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، وعدد من أركانات التمرين.

من جهته، أوضح المقدم الطيار الركن طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود، أنه تم وبفضلٍ من الله وصول جميع المشاركين من الأطقُم الجوية، الفَنية والمُسانِدة للمُشاركة في تمرين العلم الأحمر، وبعدد سِت طائرات من طراز ف-١٥ إس اي متعددة المهام والتي تعد الأحدث بين مثيلاتها، إلى قاعدة نلس الجوية بالولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة عددٍ من الدول الصديقة.

وأضاف، أن هذه المشاركة هي الثامنة لقواتنا الجوية لهذا التمرين الذي يتميز بالدقة في إعداد السيناريوهات التي تحاكي واقع القتال في بيئة حرب إلكترونية متقدمة، والتصدي لأي قوة جوية وأرضية مضادة، وأيضاً دراسة تكتيكات العدو الحديثة وطرق التصدي لها، وتأتي التهديدات التشبيهية في التمرين هي الأكثر تعقيداً والتي تمكننا من اختبار قدراتنا القتالية وتحقيق الفائدة القصوى منها في المعارك الحقيقية، ونحن جئنا لنفيد ونستفيد ونعود بالدروس المستفادة لوحداتنا القتالية، بإذن الله.

الجدير بالذكر أن مشاركة القوات الجوية الملكية السعودية في تمرين العلم الأحمر تأتي ضمن الخطط التدريبية المعدة مسبقاً لرفع الجاهزية القتالية للقوات الجوية والتدريب في بيئة جوية مختلفة وإبراز ما وصل إليه المشاركون من كفاءة في أساليب التجهيز والإعداد والقتال.