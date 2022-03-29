اكتمال وصول الوفود المشاركة في المشاورات اليمنية - اليمنية إلى الرياض

وقال "الشرمي": ستعقد الجلسة الافتتاحية اليوم، وستعقد لقاءات مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والمبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي، والمبعوث الخاص إلى اليمن من مملكة السويد.