اكتمال وصول الوفود المشاركة في المشاورات اليمنية - اليمنية إلى الرياض

أكّد وكيل وزارة الإعلام اليمنية أسامة الشرمي؛ اكتمال وصول الوفود المشاركة في المشاورات اليمنية - اليمنية إلى العاصمة الرياض.
وقال "الشرمي": ستعقد الجلسة الافتتاحية اليوم، وستعقد لقاءات مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والمبعوث الأممي والمبعوث الأمريكي، والمبعوث الخاص إلى اليمن من مملكة السويد.
وأضاف وفق "الإخبارية": محاور المشاورات ستكون سياسية وتفعيل التحركات السياسية، وتفويت الفرصة على جماعة الحوثيين وحربها المسعورة ضد اليمن، وسعيها لعرقلة العملية السياسية، والزج باليمن في مغامرات مجهولة المصير من خلال حروب مفتوحة لمصلحة إيران.
وأردف: سيجتمع اليمنيون بهذا الشكل الموسع لأول مرة منذ أكثر من ثماني سنوات لتفعيل العملية السياسية، ونأمل أن يتفهم المشاركون حقيقة ما يمر به شعبهم وأن يكونوا على مستوى اللحظة.