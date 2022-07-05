اكتمال وصول ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة من 5 دول

اكتمل وصول ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة القادمين من صالات المبادرة في مطارات جمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان ومملكة ماليزيا والمملكة المغربية وجمهورية بنجلاديش، بوصول حجاج جمهورية بنجلاديش الذين كان في استقبالهم مدير عام الجوازات رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من منسوبي الجهات الشريكة، وذلك ضمن جهود المملكة العربية السعودية في التيسير على الحجاج، وحرصها على رعايتهم وسقايتهم وإعانتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.