اكتمل النصاب .. تعيين سيدة و3 شباب بجانب 8 منتخبين بمجلس غرفة جازان

ويأتي صدور قرار تعيين الأعضاء الأربعة من قبل وزير التجارة بعد شهر من إعلان نتائج الانتخابات، حيث كشفت نتائج الفرز الإلكتروني للمنتخبين فوز كل من :محمد بن سوادي محمد المالكي ، أحمد بن محمد يحي ضايحي، أحمد بن حسن يحي سهلي، أحمد بن محمد محمد أبوهادي، عبداللطيف بن عبدالله أحمد أبو عامرية، حسن بن محمد يحيى عريشي، محمد أحمد حسين مساوي ، علي بن حسن أحمد مشرقي .