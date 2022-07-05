"جامعة الفضاء الدوليَّة" تعقد شراكة مع "Metavisionaries" لإدخال علوم الفضاء إلى عالم "الفضاء الرقمي Metaverse"

وبهذه المناسبة، قال وسيم أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة Metavisionaries : "أدت جائحة كورونا إلى تسريع مُعدَّل اعتماد التكنولوجيا في قطاع التعليم؛ إذ تُمهِّد تقنية (ويب 3.0) و (عالم الفضاء الرقمي Metaverse) الطريق نحو إعادة تصوُّر منظومة التعليم. ومن هذا المُنطلق، تُظهِر الشراكة مع (جامعة الفضاءالدولية) اعتزام الجامعة أن تلعب دورًا رائدًا في مسألة تشكيل وتمكين التحوُّل؛ بهدف إعداد الأجيال القادمة لمستقبل العمل".