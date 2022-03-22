الأبيض الحلو يُقطع ويؤكل.. شاهد كيف يُكمم النخيل بـ"وادي الدواسر"

وتبدأ مرحلة التكميم بعد عملية "الجمري" التي تُعرف في أوساط الفلاحين بوادي الدواسر بـ"الجمار" بأسبوع إلى عشرة أيام، وهي تختلف من حيث المسمى عما يُعرف بالجمار لدى دول الخليج والعراق من أنه القمة النامية (البرعم الطرفي) للنخلة التي يتم استخراجها بعد السعف والألياف المحيطة به على شكل سيلوزية بيضاء اللون طعمها حلو تقطع كشرائح وتؤكل.