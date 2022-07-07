الأجواء الإيمانية والمشاعر الروحانية من الحجاج تدفع 35 شخصًا لاعتناق الإسلام

يحرص الحجاج بمختلف أجناسهم وألوانهم على توثيق الأجواء الإيمانية والمشاعر الروحانية، وهم يؤدون مناسك حجهم وسط منظومة من الخدمات الكبيرة، وإرسالها إلى أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم في أرجاء العالم، الأمر الذي دفع العديد من أفراد أسرهم وأقاربهم إلى اعتناق الدين الإسلامي.
وفي حملة الراجحي للمسلمين الجدد أعلن اليوم (يوم التروية) بمشعر منى أكثر من 35 شخصًا اعتناق الإسلام في بلدانهم، بعد أن نقل لهم ذووهم الحجاج عبر مواقع التواصل صورًا وفيديوهات أظهرت مشاعرهم الروحانية والأجواء الإيمانية من داخل المشاعر المقدسة، وتم تلقينهم عبر الهاتف الشهادتين من قبل دعاة الحملة.