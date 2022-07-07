الأجواء الإيمانية والمشاعر الروحانية من الحجاج تدفع 35 شخصًا لاعتناق الإسلام

وفي حملة الراجحي للمسلمين الجدد أعلن اليوم (يوم التروية) بمشعر منى أكثر من 35 شخصًا اعتناق الإسلام في بلدانهم، بعد أن نقل لهم ذووهم الحجاج عبر مواقع التواصل صورًا وفيديوهات أظهرت مشاعرهم الروحانية والأجواء الإيمانية من داخل المشاعر المقدسة، وتم تلقينهم عبر الهاتف الشهادتين من قبل دعاة الحملة.