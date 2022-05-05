"الأحساء" تترقب عهدًا جديدًا من التطوير الاقتصادي والنماء الاجتماعي

وتمتلك محافظة الأحساء مزايا نسبية بالغة الأهمية من الناحية الزراعية والثقافية والتاريخية، ما يجعل منها منطقة جذب استثماري وسياحي، حيث فيها أكبر واحة في العالم مُسجلة في اليونيسكو، وتحتضن أحد أقدم الموانئ وأعرقها على ساحل الخليج العربي، وهو ما يؤكد أهمية الجهود التي يقودها سمو ولي العهد لصالح تنميتها مكانًا وإنسانًا.