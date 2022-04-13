الأحساء.. "مستشفى الولادة" ينهي معاناة طفلة بسبب فتق نادر في مقدمة الحجاب الحاجز

نجحت بفضل الله الفرق الطبية في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء في إجراء عملية معقدة بالمنظار لطفلة (7 أشهر) تعاني بسبب فتق نادر في مقدمة الحجاب الحاجز، تسبب لها في تحسس صدري والتهابات متكررة؛ نتيجة هذا الفتق، وبعد تشخيص الحالة وإجراء الفحوص اللازمة؛ تقرّر إجراء العملية بوساطة المنظار، وتمت - بحمد الله- بنجاح حيث تخضع الطفلة حاليًا للرعاية الصحية اللازمة، وتتمتع بصحة جيدة.
وفي سياق متصل، تمكن فريق طبي في المستشفى -بفضل الله- من إنقاذ حياة طفل كان يعاني انسدادًا في الأمعاء، حيث أُحضر للمستشفى وهو بحالة غير مستقرة، مع تدهور في مستوى الوعي.
وقام الفريق بعمل إنعاش له داخل غرفة العمليات، واستئصال الجزء التالف من الأمعاء.
كما أُجريت له عملية لإصلاح الأمعاء، ويتلقى حاليًا الرعاية اللازمة في قسم العناية لاستكمال الخطة العلاجية وتلقي التغذية المركزية، وإتمام مرحلة الاستشفاء، مع استقرار حالته الصحية ولله الحمد.