الأحساء.. "مستشفى الولادة" ينهي معاناة طفلة بسبب فتق نادر في مقدمة الحجاب الحاجز

وفي سياق متصل، تمكن فريق طبي في المستشفى -بفضل الله- من إنقاذ حياة طفل كان يعاني انسدادًا في الأمعاء، حيث أُحضر للمستشفى وهو بحالة غير مستقرة، مع تدهور في مستوى الوعي.