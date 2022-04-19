"الأحمدي": 10500 حافظة ماء زمزم توزع يومياً بساحات المسجد النبوي

وأشار إلى أن هناك إدارة مختصة تشرع في البداية بأخذ التحاليل اللازمة للتأكد من ماء زمزم، ومن ثم إعطاء الأمر بتفريغ الماء في خزانات المسجد النبوي "المبردة وغير المبردة" ثم ضخها إلى نقاط التعبئة بالحافظات.