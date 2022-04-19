"الأحمدي": 10500 حافظة ماء زمزم توزع يومياً بساحات المسجد النبوي

قال مدير إدارة السقيا في المسجد النبوي بكر الأحمدي، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 10500 حافظة ماء زمزم "مبردة وغير مبردة" توزع يومياً للزوار والمصلين في ساحات المسجد النبوي.
وأضاف، في لقاء مع قناة "الإخبارية": كما توجد نوافير الشرب الموزعة بساحات المسجد وعبوات ماء زمزم الموزعة بالروضة الشريفة.
وقال "الأحمدي": "تخطينا حاجز 350 ما بين عامل وموظف ومراقب ومشرف، جميعهم مدربون ومجهزون لخدمة هذا المكان وقاصديه على أكمل وجه".
وتابع قائلاً: "نسعى لإيصال ماء زمزم للجميع وبأكثر من طريقة لضمان خدمة كبار السن وذوي الهمم من خلال عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد ومن خلال حافظات ماء زمزم الثابتة ونوافير الشرب الموزعة بساحات المسجد النبوي".
وأشار إلى أن هناك إدارة مختصة تشرع في البداية بأخذ التحاليل اللازمة للتأكد من ماء زمزم، ومن ثم إعطاء الأمر بتفريغ الماء في خزانات المسجد النبوي "المبردة وغير المبردة" ثم ضخها إلى نقاط التعبئة بالحافظات.