"الأحوال الشخصية".. ضمان لحقوق المرأة وحل مشاكل الأُسرة وتنظيم العلاقات الزوجية

من جانبه، أوضح المستشار القانوني مسعد الصالح لـ"سبق" أن نظام الأحوال الشخصية الذي تم الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم يأتي امتدادًا لما شدد عليه سمو ولي العهد في أكثر من مناسبة ولقاء من أن الأسرة هي نواة المجتمع ومصدر نمائه؛ إذ جاءت تحت أهم المحاور التي ترتكز عليها رؤية السعودية 2030، وهو المجتمع الحيوي الذي يعتبر أساسًا لتحقيق هذه الرؤية، وذلك بجعل بنيانه متينًا من خلال تمكين الأسرة وتسليحها بعوامل النجاح اللازمة لتمكينها من رعاية أبنائها، وتنمية ملكاتهم وقدراتهم.