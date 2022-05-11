الأحوال المدنية تطلق الرقم الموحد المجاني 1916 للعناية بالمستفيدين

أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الرقم الموحد المجاني (1916) لمركز الاتصال بالإدارة العامة للعناية بالعملاء لاستقبال مكالمات المستفيدين؛ وذلك من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً بدلًا من الرقم الموحد السابق (920022133).