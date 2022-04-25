الأحوال المدنية تواصل تقديم خدماتها الإلكترونية وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد

وأضاف: "إن إجازة عيد الفطر المبارك لا تحتسب من المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين، التي تستوجب دفع الغرامات المالية، وأنه في الحالات الطارئة والمستعجلة التي لا يمكن تأجيلها، يمكن التواصل مع مركز العناية بالعملاء على الرقم (920022133).