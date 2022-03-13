الأدنى 10 ريالات والانتظار بالدقيقة.. هنا تعديلات "تسعيرة خدمة الأجرة العامة"

التسعيرة القياسية لخدمة الأجرة العامة للمركبة سعة 4 ركاب كحد أقصى:

1- بداية الخدمة "المبلغ الافتتاحي" تعدلت من 5.5 الى 6.4 ريال.

2- المسافة لكل كيلو متر - تعدلت من 1.8 الى 2.1 ريال.

3- الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة - تعدلت من 0.8 الى 0.9 ريال.

4- الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة هو 10 ريالات.

التسعيرة القياسية لخدمة الأجرة العامة للمركبة سعة 5 ركاب كحد أعلى:

1- بداية الخدمة "المبلغ الافتتاحي" تعدلت من 6 إلى 7.3 ريال.

2- المسافة لكل كيلو متر - تعدلت من 2 إلى 2.4 ريال.

3- الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة اقل من 20 كم/ساعة - تعدلت من 0.9 إلى 1.1 ريال.

4- الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة هو 10 ريالات.

تسعيرة الفترة الليلة لخدمة الأجرة العامة للمركبة سعة 4 ركاب كحد أقصى:

1- بداية الخدمة المبلغ الافتتاحي - الكلفة الحالية 10 ريالات والكلفة المعدلة دون تغيير "10 ريالات".

2- المسافة لكل كيلو متر - تعدلت من 1.8 الى 2.1 ريال.

3- الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة - تعدلت من 0.8 إلى 0.9 ريال.

4- الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة هو 10 ريالات.

تسعيرة الفترة الليلية لخدمة الاجرة العامة للمركبة سعة 5 ركاب كحد أعلى:

1- بداية الخدمة المبلغ الافتتاحي - الكلفة الحالية 10 ريالات والكلفة المعدلة دون تغيير (10 ريالات).

2- المسافة لكل كيلو متر - تعدلت من 2 الى 2.4 ريال.

3- الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة - تعدلت من 0.9 الى 1.1 ريال.

4- الحد الأدنى لاستخدام خدمة الاجرة العامة هو 10 ريالات.

وتبدأ الفترة الليلة أيام العمل من الأحد الى الخميس من الساعة 12 صباحاً الى 6 صباحاً، وفي عطل نهاية الأسبوع "الجمعة والسبت" من الساعة 2 صباحاً إلى 6 صباحاً.