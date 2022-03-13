الأدنى 10 ريالات والانتظار بالدقيقة.. هنا تعديلات "تسعيرة خدمة الأجرة العامة"

عدلت الهيئة العامة للنقل أجور استخدام الأجرة العامة في المملكة، لضمان توفيرها بجودة عالية وكلفة ملائمة باستخدام نماذج رياضية متخصصة تراعى فيها المتغيرات في تكلفة تقديم الخدمة، بهدف دعم وتحفيز نشاط الأجرة العامة.
وأبلغت الهيئة، الناقلين، بأجور خدمة الأجرة العامة المعدلة، وضرورة تحديث جدول تسعيرة الأجرة في ملصق التعرفة والإرشادات الموجودة على الزجاج الجانبي "الأيمن والأيسر"، وجاء التعديل على النحو التالى:
التسعيرة القياسية لخدمة الأجرة العامة للمركبة سعة 4 ركاب كحد أقصى:
1- بداية الخدمة "المبلغ الافتتاحي" تعدلت من 5.5 الى 6.4 ريال.
2- المسافة لكل كيلو متر - تعدلت من 1.8 الى 2.1 ريال.
3- الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة - تعدلت من 0.8 الى 0.9 ريال.
4- الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة هو 10 ريالات.
التسعيرة القياسية لخدمة الأجرة العامة للمركبة سعة 5 ركاب كحد أعلى:
1- بداية الخدمة "المبلغ الافتتاحي" تعدلت من 6 إلى 7.3 ريال.
2- المسافة لكل كيلو متر - تعدلت من 2 إلى 2.4 ريال.
3- الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة اقل من 20 كم/ساعة - تعدلت من 0.9 إلى 1.1 ريال.
4- الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة هو 10 ريالات.
تسعيرة الفترة الليلة لخدمة الأجرة العامة للمركبة سعة 4 ركاب كحد أقصى:
1- بداية الخدمة المبلغ الافتتاحي - الكلفة الحالية 10 ريالات والكلفة المعدلة دون تغيير "10 ريالات".
2- المسافة لكل كيلو متر - تعدلت من 1.8 الى 2.1 ريال.
3- الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة - تعدلت من 0.8 إلى 0.9 ريال.
4- الحد الأدنى لاستخدام خدمة الأجرة العامة هو 10 ريالات.
تسعيرة الفترة الليلية لخدمة الاجرة العامة للمركبة سعة 5 ركاب كحد أعلى:
1- بداية الخدمة المبلغ الافتتاحي - الكلفة الحالية 10 ريالات والكلفة المعدلة دون تغيير (10 ريالات).
2- المسافة لكل كيلو متر - تعدلت من 2 الى 2.4 ريال.
3- الانتظار لكل دقيقة أو في حال كانت سرعة المركبة أقل من 20 كم/ساعة - تعدلت من 0.9 الى 1.1 ريال.
4- الحد الأدنى لاستخدام خدمة الاجرة العامة هو 10 ريالات.
وتبدأ الفترة الليلة أيام العمل من الأحد الى الخميس من الساعة 12 صباحاً الى 6 صباحاً، وفي عطل نهاية الأسبوع "الجمعة والسبت" من الساعة 2 صباحاً إلى 6 صباحاً.