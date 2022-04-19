"الأراضي البيضاء": أكثر من 250 أرضاً بالدورة الفوترية السادسة في حاضرة الدمام

يُذكر أن البرنامج أعلن منتصف ديسمبر الماضي، تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حياً في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد، على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من العام الجاري، داعياً ملاك الأراضي لتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنتهي في 15 يونيو المقبل.