"الأراضي البيضاء": استكمال إجراءات المرحلة الأولى من البرنامج في القصيم وحائل

يُذكر أن البرنامج يطبق مرحلته الأولى في كل من: (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام، والمدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء)، إضافة إلى تطبيق المرحلة الثانية في مدينة الرياض، وتشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر في النطاق المحدد لكل مدينة.