"الأراضي البيضاء": 19 يومًا على انتهاء مهلة التسجيل في الرياض

يذكر أن المرحلة الأولى من رسوم الأراضي تطبق على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف م2 فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المتفرقة لمالك واحد التي تبلغ بمجملها أكثر من 10 آلاف م2 في مخطط واحد، وفي المرحلة الثالثة ستفرض رسوم على الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، وكذلك مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة.