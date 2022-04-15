"الأراضي البيضاء": 60 يوماً على انتهاء فترة التسجيل للمرحلة الثانية في الرياض

وأشار البرنامج إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في المنصة، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، موضحاً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.