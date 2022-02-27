"الأربش" تنوه بجهود "الإسلامية" في نشر الوسطية وتمكين المرأة

نوهت عضو اللجنة الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى الدكتورة كوثر الأربش بالجهود الكبيرة في مجالات تمكين المرأة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتوليها لمناصب قيادية، والتي تأتي ضمن خطط وبرامج ٢٠٣٠، مؤكدة أن الوزارة خطت خطوات متسارعة لمواكبة التطورات وما يحقق مصلحة المواطن السعودي في مختلف مجالاتها وبكل اقتدار.

جاء ذلك في تصريح لها عقب مشاركتها في اجتماع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى.

ونوهت الدكتورة كوثر الأربش بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية عبر منابرها الدعوية لتعزيز المنهج الوسطي المعتدل وتبنيها لخطاب ديني واعٍ ومتميز يعكس رسالة الإسلام الخالدة، مؤكدة بأن هذا الجهد واضح وملموس عند جميع أفراد المجتمع ويحقق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.