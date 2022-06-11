الأربعاء المقبل.. آخر إجازة نهاية أسبوع مطولة يقضيها الطلاب والمعلمون

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت تنظيم أعمال اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443هـ لجميع مراحل التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والتعليم المستمر؛ إذ يبدأ الطلاب والطالبات أداء اختبارات المواد العملية والشفهية ومواد التقويم التكويني بدءًا من الأحد المقبل 20 ذي القعدة، على أن تكون ضمن اليوم الدراسي.

وتبدأ الاختبارات التحريرية حضوريًّا لجميع المراحل الدراسية بدءًا من الأحد 27 ذي القعدة حتى الخميس 1 ذي الحجة المقبل، مع تنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية يوم الخميس 1 ذي الحجة.