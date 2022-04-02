الأربعاء المقبل.. عنيزة تعيش تجربة الأسواق الرمضانية

وقال رئيس لجنة التجهيزات منصور الضبيبان: "العمل يسير على قدم وساق وبشكل مستمر بهدف الظهور بصورة لائقة تتوافق مع سمعة المهرجان التي اكتسبها طيلة النسختين الماضيتين حيث تم الانتهاء من تجهيز الأركان المشاركة عبر مسارات مخصصة لكل نشاط منها نقاط التسويق والتي تشتمل على الإكسسوارات والعبايات والطبخ والحلويات والكوفيهات، وغيرها، ومنطقة خاصة بالمبادرات المجتمعية وأخرى بالفعاليات، ومنها "وش تخبي لك الظروف"، ورمضانيات، والأحرف الطائرة، وشعبيات رمضانية، وكذلك خُصص مساحة للأطفال، سواءً المسرح وعروضه اليومية أو منطقة الألعاب الحركية، مع تجهيز مواقع للضيافة والجلسات الرمضانية".