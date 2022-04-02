الأربعاء المقبل.. عنيزة تعيش تجربة الأسواق الرمضانية

ينطلق الأربعاء المقبل مهرجان ليالي رمضان في نسخته الثالثة بعنيزة، وذلك بجوار سوق الجديدة، أحد أهم المواقع الاقتصادية بالمحافظة ويستمر حتى التاسع والعشرين من الشهر الكريم، ليعيش السكان تجربة الأسواق الرمضانية بفوانيسها وفعالياتها التي تُذكر بروحانية الشهر الكريم.
وقال رئيس لجنة التجهيزات منصور الضبيبان: "العمل يسير على قدم وساق وبشكل مستمر بهدف الظهور بصورة لائقة تتوافق مع سمعة المهرجان التي اكتسبها طيلة النسختين الماضيتين حيث تم الانتهاء من تجهيز الأركان المشاركة عبر مسارات مخصصة لكل نشاط منها نقاط التسويق والتي تشتمل على الإكسسوارات والعبايات والطبخ والحلويات والكوفيهات، وغيرها، ومنطقة خاصة بالمبادرات المجتمعية وأخرى بالفعاليات، ومنها "وش تخبي لك الظروف"، ورمضانيات، والأحرف الطائرة، وشعبيات رمضانية، وكذلك خُصص مساحة للأطفال، سواءً المسرح وعروضه اليومية أو منطقة الألعاب الحركية، مع تجهيز مواقع للضيافة والجلسات الرمضانية".
وأضاف: "كان للتجهيزات المبكرة دورٌ كبير في تنظيم العمل وتنسيقه وتنفيذ الأفكار على أرض الواقع، إذ بدأنا منذ ما يقارب الشهر بإطلاق روابط التسجيل واستقبال المشاركين وفرز المشاركات المميزة، حرصًا بأن يكون العمل لافتًا ووفق المأمول، وقد وفقنا ببرامج حديثة ومشاركات".
واختتم قائلاً: "وضعنا ضمن اعتبارنا أن يحقق المهرجان هدفه الاقتصادي بالترويج للمشاركين ومنتجاتهم وتسليط الضوء عليها، باعتباره هدفًا استراتيجيًا، إضافةً إلى خلق فعاليات جاذبة ومحفزة للحضور تشدد على قيمة التطور الهائل الذي تشهده مملكتنا في الجانب السياحي، وكذلك إكساب الكوادر الوطنية الثقة بالعمل في المهام الإشرافية والإدارية والتقنية".