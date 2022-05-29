الأربعاء المقبل.. منظمات دولية وخبراء يناقشون بجدة العواصفَ الترابية العابرة للحدود





وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد المشرف العام على المركز الإقليمي للإنذار المبكر بالعواصف الرملية، الدكتور أيمن بن سالم غلام؛ أن هذه الورشة التي ستقام بمحافظة جدة تأتي لتعكس اهتمام المملكة بالعمل التشاركي والتنسيق الإقليمي والدولي المعنيّ بنقل المعرفة وتشجيع البحث العلمي لمجابهة الظواهر الغبارية والرملية وتقليل المخاطر الناجمة عنها، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات في السنوات الأخيرة تغيرات في حدة الظواهر الطبيعية المتطرفة؛ مما تسبب في العديد من المخاطر والأضرار، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والنباتات وقطاع النقل، أثر سلبًا على الجانب الاقتصادي.