الأربعاء.. انطلاق المنتدى الخليجي للجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل

تحت رعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ينطلق يوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022 بفندق الشيراتون بالدمام، المنتدى الخليجي للجودة بعنوان "التطبيقات الحديثة في تحسين جودة الطرق والنقل".
ورفع رئيس مجلس إدارة الجمعية الخليجية لهندسة النقل والطرق المهندس فهد بن محمد الجبير، الشكر والتقدير للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الجمعية، على رعايته لأعمال المنتدى، الذي يأتي امتدادًا لاهتمامه بدعم المهتمين والمتخصصين في هذا المجال الحيوي؛ مما ينعكس على رفع كفاءة الأداء و ترشيد الإنفاق في مشاريع النقل والطرق، ومواكبتها لمستجدات العلوم الهندسية العالمية في المملكة ودول الخليج العربي.
وأوضح الجبير ، أن الجودة أصبحت أحد مفاهيم الإدارة الحديثة التي تم تطبيقها في كثير من المنظمات الحكومية والخاصة لتحسين وتطوير الأداء والمنتجات والخدمات؛ مؤكدًا أن الجودة تلقى اهتمامًا متواصلًا؛ مشيرًا إلى أن تطبيق الجودة يؤدي إلى توفير خدمات متقدمة ومنتجات منافسة، وخفض التكاليف التشغيلية.
وأضاف أن تحديد أهداف ومحاور المنتدى، يأتي لإتاحة الفرصة للمختصين للتعرف على التغيرات والتطورات التي تحدث في دول العالم، بالإضافة الى توفير فرصة عرضها على المختصين بدول الخليج العربي؛ مشيرًا إلى أن المنتدى يوفر فرصة للتعرف على أهمية الجودة في المنتجات والخدمات المختلفة.
وأكد الجبير أن المنتدى يناقش مواضيع تتعلق بالمشاريع والصيانة التي لها تأثير سلبي على السلامة وانسيابية الحركة المرورية والجهود المبذولة للتنمية المستدامة؛ مبينًا أن المنتدى سيتناول آخر التطورات في مجال إدارة الجودة التي تهدف إلى تلافي المشاكل وخفض التكلفة وكفاءة وفاعلية التنفيذ والتشغيل، التي تعتبر من الملفات الهامة التي يجب توفير الأولوية لها على المستوى التخطيطي والتشغيلي والهندسي.
وذكر الجبير أن المنتدى يهدف إلى التعريف بالاتجاهات الحديثة لمفاهيم وأنظمة الجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل، وكذلك استعراض أفضل التطبيقات والممارسات في مجال الجودة الشاملة والتميز المؤسسي في دول العالم، بالإضافة إلى تفعيل دور العمل الخليجي المشترك، مضيفًا أن المنتدى يسلط الضوء على كيفية تطوير الأنظمة الحالية وفق معايير الاعتماد الدولية، فضلًا عن الاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة وتبادل الخبرات؛ مؤكدًا أن المنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر بين المتخصصين والمهندسين المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل الخبرات الفنية عن الجودة في مجال الطرق والنقل.