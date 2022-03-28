الأربعاء.. انطلاق المنتدى الخليجي للجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل

وذكر الجبير أن المنتدى يهدف إلى التعريف بالاتجاهات الحديثة لمفاهيم وأنظمة الجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل، وكذلك استعراض أفضل التطبيقات والممارسات في مجال الجودة الشاملة والتميز المؤسسي في دول العالم، بالإضافة إلى تفعيل دور العمل الخليجي المشترك، مضيفًا أن المنتدى يسلط الضوء على كيفية تطوير الأنظمة الحالية وفق معايير الاعتماد الدولية، فضلًا عن الاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة وتبادل الخبرات؛ مؤكدًا أن المنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر بين المتخصصين والمهندسين المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل الخبرات الفنية عن الجودة في مجال الطرق والنقل.