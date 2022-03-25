الأردن تؤكد وقوفها المطلق مع السعودية في وجه اعتداءات ميليشيا الحوثي

دانت الحكومة الأردنية، اليوم، الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي وطائرات مُسيرة مُفخخة تجاه مبانٍ مدنية ومنشآت للطاقة واقعة في عدة مناطق، تمّ اعتراضها وتدميرها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.