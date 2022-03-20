الأردن يدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية معلناً تضامنه المطلق مع السعودية

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة واستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، مجدداً التأكيد على موقف بلاده الثابت في رفض جميع أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها ووقوفها المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدّد أمنها.