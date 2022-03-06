"الأرصاد": أتربة مثارة وعوالق ترابية تحد من مدى الرؤية على "7" مناطق بينها الرياض ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، نجران؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وسماءٌ غائمة جزئياً قد تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف قد يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، ويكون مائجاً على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة؛ تتحول إلى جنوبية شرقية مساءً على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.