"الأرصاد": أمطار خفيفة ونشاط في الرياح وتدنٍّ في مدى الرؤية على حائل

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة ونشاط في الرياح السطحية اليوم على منطقة حائل.

وأشار المركز إلى أن التنبيه يشمل محافظات المنطقة، وتتضمن التأثيرات حدوث تدنٍ في مدى الرؤية.

من ناحية أخرى، نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة في محافظتي الرايس وينبع.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها ارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية، بدأت الساعة الـ9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ5 عصراً.