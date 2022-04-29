"الأرصاد": أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على 10 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.