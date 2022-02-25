"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية على مناطق: بريدة، حائل، شمال منطقة الرياض، الشرقية (القيصومة)، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة على أجزاءٍ من شمال المملكة وغربها. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 25 - 45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.