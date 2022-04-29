"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة وجازان

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً اليوم، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات صبيا، وأبو عريش، وبيش، وصامطة، والطوال، وأحد المسارحة، وضمد، وهروب، ومركز الفطيحة وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.