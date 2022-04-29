"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة وجازان

سبق- الرياض: نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وسيول على مدينة الباحة ومحافظات العقيق، وبلجرشي، والقرى، والمندق، وبني حسن، والحجرة، والمخواة, وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
ويستمر التنبيه إلى الساعة التاسعة مساءً.
كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً اليوم، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات صبيا، وأبو عريش، وبيش، وصامطة، والطوال، وأحد المسارحة، وضمد، وهروب، ومركز الفطيحة وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمرحتى الساعة الـ 6 مساءً.