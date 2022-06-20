"الأرصاد": استمرار الأجواء الحارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة على الجزء الغربي، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشرقي بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.