"الأرصاد": استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، يُصحب برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، خاصةً الساحلية منها، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: القصيم، الرياض، الشرقية؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة نجران، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف.