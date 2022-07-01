"الأرصاد": استمرار الرياح المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض ونجران

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر وربع على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط، ومائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.