"الأرصاد": استمرار الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض ونجران، كذلك على الجزء الساحلي الممتد من منطقة مكة المكرمة إلى جازان، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا، وتتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على مرتفعات مناطق الباحة وعسير وجازان.