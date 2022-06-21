"الأرصاد": استمرار الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر على الجزء الجنوبي إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الجنوبي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي.