"الأرصاد": استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة على منطقتي مكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.