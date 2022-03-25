"الأرصاد": استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، خاصةً على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة جازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطارٍ متفرقة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة يمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وبسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف؛ يصل إلى ثلاثة أمتار، على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي، ومائج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.