"الأرصاد": استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، خاصةً على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة جازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطارٍ متفرقة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الجوف والحدود الشمالية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة يمتد إلى أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.