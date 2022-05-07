"الأرصاد": استمرار تأثير العوالق الترابية تحد من مدى الرؤية على الشرقية والرياض والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض والقصيم، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، كما لاتزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد، ورياح نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير، ولا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من وسط المملكة وشرقها.