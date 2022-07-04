"الأرصاد": الأجواء مستقرة على مكة والمدينة والمشاعر.. ودرجة الحرارة يوم عرفة 43

أكّد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل؛ أن الأجواء مستقرة على منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في يوم عرفة إلى 43 درجة مئوية مع وجود بعض تشكيلات من السحب على شرق المشاعر المقدّسة خفيفة ومتفرقة.
ولفت العقيل؛ إلى أن المركز الوطني للأرصاد لديه عدة محطات لقياس درجات الحرارة وحالة الجو بشكل عام، إضافة إلى مرصد جوي في مشعر عرفات وغرفة وإمداد الحجاج بالتنبيهات اللازمة وقت الضرورة، إضافة إلى وجود ثلاثة متنبئين جويين يعملون على مدار الساعة في غرفة العمليات المشتركة للدفاع المدني وغرف الطوارئ للداخلية، كما يتابع المختصون بمركز العمليات بجدة، الأحوال الجوية على معظم مناطق المملكة حتى الطرق السريعة للمشاعر المقدّسة.
وحول الحالة المطرية المتوقعة، قال العقيل؛ في مداخلة مع برنامج اليوم، على "الإخبارية"، إنه تم أمس إطلاق أول نشرة جوية من المشاعر المقدّسة لبث الحالة الجوية ومخصصة فقط للمشاعر المقدّسة، لافتاً إلى استمرار فرص هطول الأمطار المتفرقة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية ومرتفعات جازان وعسير والأجواء غائمة تميل للصحو على منطقة مكة المكرّمة.
وفيما يتعلق بدرجات الحرارة لفت العقيل؛ إلى أنه يتم إرسال درجات الحرارة إلى وزارة الصحة في حال كان هناك ارتفاعٌ كبيرٌ بها لأخذ الاحتياطات والاستعدادات اللازمة، وذروة درجات الحرارة تتركز بين الحادية عشرة صباحاً حتى الثالثة عصراً، مشدداً على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وشرب السوائل بكثرة وعدم التحرك دون المظلات.