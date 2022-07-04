"الأرصاد": الأجواء مستقرة على مكة والمدينة والمشاعر.. ودرجة الحرارة يوم عرفة 43

ولفت العقيل؛ إلى أن المركز الوطني للأرصاد لديه عدة محطات لقياس درجات الحرارة وحالة الجو بشكل عام، إضافة إلى مرصد جوي في مشعر عرفات وغرفة وإمداد الحجاج بالتنبيهات اللازمة وقت الضرورة، إضافة إلى وجود ثلاثة متنبئين جويين يعملون على مدار الساعة في غرفة العمليات المشتركة للدفاع المدني وغرف الطوارئ للداخلية، كما يتابع المختصون بمركز العمليات بجدة، الأحوال الجوية على معظم مناطق المملكة حتى الطرق السريعة للمشاعر المقدّسة.