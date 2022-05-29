"الأرصاد": الأربعاء بداية الصيف أرصاديًّا.. وهذه أبرز ملامحه

أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن الأربعاء المقبل هو أول أيام الصيف أرصاديًّا، وسيكون في شهور: (يونيو، ويوليو، وأغسطس)، والتقارير المناخية تشير إلى درجات حرارة فوق المعدل على بعض مناطق المملكة، وأمطار واعتدال في درجات الحرارة على المصائف.
ووفق إنفوجرافك على حساب المركز بتويتر؛ فإن أبرز ملامح فصل الصيف لهذا العام 2022، هو ارتفاع درجات الحرارة بزيادة درجة واحدة عن المعدل الطبيعي؛ فيما سيشهد شهر يوليو ارتفاعًا بمقدار درجة ونصف عن المعدل في كل من: (رفحاء، وحفر الباطن، وحائل، وشمال القصيم).
وأشار المركز إلى توقعات هطول أمطار أعلى من المعدل على: (جازان، وعسير، والباحة، ومرتفعات مكة المكرمة). مع احتمال وجود حالات جوية متطرفة وهطول أمطار غزيرة.