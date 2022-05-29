"الأرصاد": الأربعاء بداية الصيف أرصاديًّا.. وهذه أبرز ملامحه

أكد الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن الأربعاء المقبل هو أول أيام الصيف أرصاديًّا، وسيكون في شهور: (يونيو، ويوليو، وأغسطس)، والتقارير المناخية تشير إلى درجات حرارة فوق المعدل على بعض مناطق المملكة، وأمطار واعتدال في درجات الحرارة على المصائف.