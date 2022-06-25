الأرصاد: الحرارة بالرياض غدًا تلامس الـ50 مئوية في الظل
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجواء المملكة خاصة المناطق الشرقية والشمالية الشرقية وشرق منطقة الرياض، موجة هوائية حارة ترتفع معها درجات الحرارة لتلامس الـ50 درجة مئوية، خاصة بالمناطق الشمالية الشرقية للبلاد.
ونصح المختصّ في الأرصاد عقيل العقيل بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة للعاملين وقت الظهيرة، خاصة غدًا الأحد.
وأضاف العقيل في مداخلة على قناة الإخبارية أن الفرصة مهيّأة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على مرتفعات جازان الشرقية ومرتفعات منطقة عسير، لافتًا إلى أن سقوط حبات البرد متوقع، خاصة على قمم الجبال مثل قمة جبل السودا والمتنزهات الوطنية في هذه المناطق، مع سيطرة الأجواء الغائمة إلى غائمة جزئيًّا مع هطول بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة على منطقة الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وتوقّع العقيل ارتفاعًا في درجات الحرارة غدًا بشكل واضح وملموس على شمال شرق المملكة وبعض الأجزاء الشرقية وشرق منطقة الرياض قد تلامس الـ50 درجة مئوية في الظل.