الأرصاد: الحرارة بالرياض غدًا تلامس الـ50 مئوية في الظل

وأضاف العقيل في مداخلة على قناة الإخبارية أن الفرصة مهيّأة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على مرتفعات جازان الشرقية ومرتفعات منطقة عسير، لافتًا إلى أن سقوط حبات البرد متوقع، خاصة على قمم الجبال مثل قمة جبل السودا والمتنزهات الوطنية في هذه المناطق، مع سيطرة الأجواء الغائمة إلى غائمة جزئيًّا مع هطول بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة على منطقة الباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.