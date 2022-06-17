"الأرصاد": الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض.