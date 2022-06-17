"الأرصاد": الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ومائج على الجزء الشمالي.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.