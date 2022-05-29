"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لاتزال الفرصة مهيّأة لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وسماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، حائل، الحدود الشمالية، الجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.