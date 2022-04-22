"الأرصاد": الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح وزخات من البَرَد على المرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.