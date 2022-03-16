"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة ورياح تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاض درجات الحرارة على مناطق شرق المملكة ووسطها، يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية؛ قد يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق، كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تتهيّأ فرصة تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.