"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة ورياح تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية على شرق المملكة ووسطها

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، انخفاض درجات الحرارة على مناطق شرق المملكة ووسطها، يصاحب ذلك نشاطٌ في الرياح السطحية؛ قد يؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية الأفقية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق، كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تتهيّأ فرصة تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30 - 60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف؛ يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30 - 60 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.