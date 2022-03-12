"الأرصاد": انخفاض ملموس في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على 7 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يطرأ انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية؛ يمتد هذا الانخفاض، ويُصحب برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، حائل، القصيم، الرياض، وسماءً غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من شرق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة، خاصةً الساحلية منها.