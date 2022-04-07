"الأرصاد": تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية على 8 مناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، بسرعة 10- 25 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى المتر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.